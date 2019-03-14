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تقرير إسرائيلي: إيران اخترقت هاتف بيني غانتس

تاريخ النشر: 14/03/2019 - 19:57

تقرير إسرائيلي: إيران اخترقت هاتف بيني غانتس
(أ ب)
عرب ٤٨

اخترقت المخابرات الإيرانية الهاتف الخلوي الخاص برئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، ورئيس تحالف "كاحول لافان"، بيني غانتس، المنافس الأبرز لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في انتخابات الكنيست المقبلة، وذلك وفقًا للقناة 12 الإسرائيلية.

وذكرت القناة، مساء اليوم، الخميس، أن مسؤولين في جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، التقيا قبل نحو أسبوعين بغانتس، وأخبراه أن أجهزة المخابرات الإيرانية قد اخترقت هاتفًا خلويًا كان في حوزته.

وبحسب القناة، فإن المخابرات الإيرانية تمكنت من الوصول إلى جميع محتويات الهاتف الخاص بغانتس، بما في ذلك المعلومات الشخصية والمراسلات الخاصة إلى جانب المرسلات التي تتعلق بطبيعة دوره السياسي، مؤكدة بذلك أن جميع هذه المعلومات أصبحت الآن في أيدي المخابرات الإيرانية.

ولفتت القناة إلى أن اللقاء الذي جمع غانتس بالمسؤولين الكبيرين في جهاز "الشاباك"، جاء بالتزامن مع بداية طريق غانتس السياسية، وإعلانه عن تشكيل حزب "مناعة لإسرائيل" للمنافسة في انتخابات الكنيست المقبلة المقررة في التاسع من نيسان/ أبريل المقبل.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#بيني غانتس
#المخابرات الإيرانية
#الشاباك
#كاحول لافان

من عرب 48

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