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نتنياهو يلتقي ترامب في واشنطن 25 آذار الجاري

تاريخ النشر: 20/03/2019 - 18:07

نتنياهو يلتقي ترامب في واشنطن 25 آذار الجاري
(أرشيفية - أ ب)
عرب ٤٨

يستقبل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في العاصمة الأميركية واشنطن، في الـ25 من آذار/ مارس الجاري، في خضم حملة انتخابية قبل تسبق انتخابات الكنيست المقبلة المقررة في التاسع من نيسان/ أبريل المقبل، وذلك بحسب ما أعلن البيت الأبيض، مساء اليوم، الأربعاء.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، إن "الزعيمين سيعقدان اجتماع عمل الإثنين 25 آذار/ مارس على أن يتناولا العشاء معا الثلاثاء".

وأضافت أن "الرئيس ورئيس الحكومة سيناقشان مصالح وخطوات بلديهما المشتركة في الشرق الأوسط".

وسيتواجد نتانياهو في واشنطن للمشاركة في المؤتمر السنوي للجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (إيباك) المتنفدة والموالية لإسرائيل.

وكانت صحيفة "يسرائيل هيوم" قد أشارت أواخر كانون الثاني/ يناير المقبل، إلى لقاء من المتوقع أن يجمع نتنياهو مع ترامب، قبل انتخابات الكنيست، في البيت الأبيض في واشنطن، ضمن مشاركة نتنياهو في مؤتمر "إيباك" السنوي.

وذكرت الصحيفة حينها أن نتنياهو يلقي خطابا بشكل دائم في المؤتمر السنوي لـ"إيباك"، وأنه ينوي السفر إلى واشنطن في هذا العام، رغم قرب الموعد من الانتخابات.

يشار إلى أن مؤتمر "إيباك" السنوي سوف يعقد من 24 إلى 26 آذار/ مارس، أي قبل الانتخابات العامة في إسرائيل بأسبوعين.

وتجدر الإشارة إلى أن اللوبي الداعم لإسرائيل في واشنطن يوجه الدعوة عادة لرئيس الحكومة، ولرؤساء الأحزاب الأخرى، بما في ذلك المعارضة، رغم أن خطاب رئيس الحكومة يعتبر الحدث المركزي في المؤتمر.

يذكر في هذا السياق، أنه قبل 4 سنوات وخلال المعركة الانتخابية الأخيرة، وجهت الدعوة لنتنياهو من قبل الغالبية الجمهورية في الكونغرس لإلقاء خطاب في واشنطن، قبل أسبوعين من الانتخابات في إسرائيل. وأدى الخطاب إلى عاصفة من الانتقادات، حيث اتهمت المعارضة الجمهوريين بالتدخل في الانتخابات، ومحاولة تقديم الدعم لنتنياهو.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#نتنياهو
#ترامب
#البيت الأبيض
#العاصمة الأميركية

من عرب 48

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