رهط: إضراب عام وشامل احتجاجا على هدم المنازل

عم الإضراب العام والشامل اليوم، الخميس، كافة المرافق والمؤسسات العامة والخاصة في رهط بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، بما فيها جهاز التربية والتعليم، ما عدا التعليم الخاص، بالإضافة إلى المحلات التجارية، وذلك احتجاجا على سياسة هدم المنازل وإسنادا لأصحاب المنازل التي هدمتها السلطات الإسرائيلية في المدينة، أمس الأربعاء.

وجاء الإضراب تلبية لقرار بلدية رهط التي عقدت جلسة طارئة، مساء أمس، شارك فيها العشرات من القيادات السياسية والاجتماعية وممثلي العائلات في رهط ومعظم أعضاء المجلس البلدي في المدينة، في خيمة الاعتصام التي نصبت على أرض عائلة العتايقة بعد هدم السلطات 6 منازل تعود لعضو التجمع الوطني الديمقراطي وعضو بلدية رهط، الحاج سليمان العتايقة، وأقاربه.

وأكد رئيس بلدية رهط، فايز أبو صهيبان، خلال الاجتماع بضرورة تخصيص الحصص الأولى في المدارس، يوم الأحد المقبل، للتوعية في قضية هدم البيوت، وشرح معاناة المواطنين العرب في النقب وأن النشاطات الاحتجاجية يجب ألا تتوقف.

كما أعرب الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي والمرشح الثاني في قائمة تحالف الموحدة والتجمع، د. إمطانس شحادة، الذي شارك ضمن وفد ضم نائبه يوسف طاطور والنائب جمعة الزبارقة، عن احتجاجه وغضبه لهدم المنازل في رهط الذي يندرج ضمن سياسة هدم المنازل العربية من قبل السلطات الإسرائيلية.

ومن جهته قال مرشح تحالف الموحدة والتجمع، مازن غنايم: "نحن نقف بجانب أهلنا في النقب الصامد وفي مدينة رهط أمام الجريمة التي ارتكبتها حكومة اسرائيل. ونحن نحملها المسؤولية الكاملة لما يعانيه مجتمعنا العربي في قضايا الأرض والمسكن".