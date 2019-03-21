  2. محليات
  3. أخبار محلية

رهط: إضراب عام وشامل احتجاجا على هدم المنازل

تاريخ النشر: 21/03/2019 - 09:28

رهط: إضراب عام وشامل احتجاجا على هدم المنازل
إضراب في رهط، اليوم
عرب ٤٨

عم الإضراب العام والشامل اليوم، الخميس، كافة المرافق والمؤسسات العامة والخاصة في رهط بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، بما فيها جهاز التربية والتعليم، ما عدا التعليم الخاص، بالإضافة إلى المحلات التجارية، وذلك احتجاجا على سياسة هدم المنازل وإسنادا لأصحاب المنازل التي هدمتها السلطات الإسرائيلية في المدينة، أمس الأربعاء.

وجاء الإضراب تلبية لقرار بلدية رهط التي عقدت جلسة طارئة، مساء أمس، شارك فيها العشرات من القيادات السياسية والاجتماعية وممثلي العائلات في رهط ومعظم أعضاء المجلس البلدي في المدينة، في خيمة الاعتصام التي نصبت على أرض عائلة العتايقة بعد هدم السلطات 6 منازل تعود لعضو التجمع الوطني الديمقراطي وعضو بلدية رهط، الحاج سليمان العتايقة، وأقاربه. 

وأكد رئيس بلدية رهط، فايز أبو صهيبان، خلال الاجتماع بضرورة تخصيص الحصص الأولى في المدارس، يوم الأحد المقبل، للتوعية في قضية هدم البيوت، وشرح معاناة المواطنين العرب في النقب وأن النشاطات الاحتجاجية يجب ألا تتوقف. 

كما أعرب الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي والمرشح الثاني في قائمة تحالف الموحدة والتجمع، د. إمطانس شحادة، الذي شارك ضمن وفد ضم نائبه يوسف طاطور والنائب جمعة الزبارقة، عن احتجاجه وغضبه لهدم المنازل في رهط الذي يندرج ضمن سياسة هدم المنازل العربية من قبل السلطات الإسرائيلية.

ومن جهته قال مرشح تحالف الموحدة والتجمع، مازن غنايم: "نحن نقف بجانب أهلنا في النقب الصامد وفي مدينة رهط أمام الجريمة التي ارتكبتها حكومة اسرائيل. ونحن نحملها المسؤولية الكاملة لما يعانيه مجتمعنا العربي في قضايا الأرض والمسكن".

 

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#رهط
#النقب
#إضرلب
#هدم المنازل

رهط: إضراب عام وشامل احتجاجا على هدم المنازل

رهط: إضراب عام وشامل احتجاجا على هدم المنازل

رهط: إضراب عام وشامل احتجاجا على هدم المنازل

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مساء اليوم: "حوار مباشر" يستضيف د. منصور عباس
مساء اليوم: "حوار مباشر" يستضيف د. منصور عباس

2019-03-21

حالة الطقس: لطيف ودرجات الحرارة أعلى من المعدلات السنوية
حالة الطقس: لطيف ودرجات الحرارة أعلى من المعدلات السنوية

2019-03-21

رهط: إضراب عام الخميس احتجاجا على سياسة الهدم
رهط: إضراب عام الخميس احتجاجا على سياسة الهدم

2019-03-20

الأكثر قراءة

شهيدان برصاص الاحتلال في نابلس ليرتفع عدد الشهداء لـ3

شهيدان برصاص الاحتلال في نابلس ليرتفع عدد الشهداء لـ3

2019-03-20
إعدام بدم بارد: إضراب في سلفيت ونابلس والجمعة تصعيد

إعدام بدم بارد: إضراب في سلفيت ونابلس والجمعة تصعيد

2019-03-20
رهط: مداهمات واعتقالات وهدم منازل

رهط: مداهمات واعتقالات وهدم منازل

2019-03-20
كتاب: صفقة القرن تبادل أراض بين دول ليست إسرائيل بينها

كتاب: صفقة القرن تبادل أراض بين دول ليست إسرائيل بينها

2019-03-20
عملية سلفيت

عملية سلفيت "تشحن المزاج الشعبي لمرحلةٍ قد تكون فارقة"

2019-03-20