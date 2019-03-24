أم الفحم: اعتقال 4 مشتبهين بقتل ساهر محاميد

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، 4 أشخاص بشبهة الضلوع بقتل الشاب ساهر خالد محمد سليمان كيوان محاميد (19 عاما)، الذي قتل بجريمة إطلاق نار وقعت في أحد أحياء مدينة أم الفحم، يوم السبت 12 كانون الثاني/ يناير الماضي، بحسب ما ورد في بيان صدر عن الشرطة، مساء اليوم، الأحد.

وذكرت الشرطة في بيانها أن ثلاثة من بين المعتقلين هم من مدينة أم الفحم، بينهم قاصر (17 عامًا)، بالإضافة إلى مشتبه من جسر الزرقاء، وقالت الشرطة إن النيابة العامة قدمت اليوم تصريح مدع ضد المشتبهين على أن تقدم يوم غد، الإثنين، لوائح اتهام ضد المشتبهين وطلب تمديد توقيفهم حتى نهاية الإجراءات ضدهم.

ساهر محاميد، ضحية جريمة القتل

وحول تفاصيل الجريمة، أشارت الشرطة إلى أنها تلقت بلاغًا الساعة الـ23:00 من مساء السبت 12 كانون الأول/ يناير الماضي حول إصابة شخصين من مدينة أم الفحم في حي "بورغول" في المدينة، أثناء ركوبهما على دراجة نارية، فتم نقلهما إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة، حيث وصفت حالة ساهر محاميد بالحرجة فارق على إثرها الحياة، فيما وصفت حالة الآخر بالطفيفة.

وقالت الشرطة إن المشتبهين الأربعة وصلوا إلى مكان الجريمة وبحوزتهم أسلحة غير قانونية (مسدس وكارلو). خرج اثنان منهم من السيارة واختبؤوا في حقل زيتون على جانب الطريق لانتظار الضحية. في حين غادر آخران المكان.

وأضاف البيان أنه "عندما وصل ساهر إلى المكان قام المختبؤون بإطلاق النار، فيما عاد آخران فور إطلاق النار، وأقلّا مُطلقا النار ومن ثم هربوا من المكان".

وادعت الشرطة أنه "يشتبه أن الخلفية للحادث تعود إلى صراع قديم بين العائلات".

وأشارت الشرطة إلى أنه "قُدمت من قبل محامو الدفاع عن المشتبهين أربعة استئنافات إلى المحكمة المركزية حول قرار محكمة الصلح بتمديد توقيفهم على ذمة التحقيق، طالبين إطلاق سراحهم، لكن المحكمة المركزية رفضت جميع الاستئنافات وفقًا لجودة القرائن والأدلة في القضية".