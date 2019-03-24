مدفعية الاحتلال تقصف في غزة

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، موقع رصد يتبعان لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، شرق مدينة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وأفاد المصادر الفلسطينية بأن دبابة إسرائيلية قصفت بقذيفة مدفعية على الأقل نقطة للضبط الميداني شرقي بيت حانون، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. وأضافت: "كما قصفت موقع رصد آخر شرق مدينة غزة".

فيما قالت جمعية الهلال الأحمر إن سيارة إسعاف تابعة لها تضررت من جراء القصف المدفعي، مؤكدة في بيان مقتضب أن القصف أدى "إلى أضرار جسيمة بالسيارة خلال تغطيتها أحداث الحدود".

في المقابل، ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صدر عنه أن دبابة "قصفت قبل قليل موقعًا عسكريًّا تابعًا لمنظمة حماس الإرهابية في شمال قطاع غزة ردا على إلقاء عبوات ناسفة وإطلاق بالونات حارقة خلال ساعات المساء".

هذا وأصيب شخصان، مساء اليوم، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لتظاهرات سلمية في عدة مناطق شرق قطاع غزة.

وأفادت المصادر الفلسطينية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين شرق القطاع، ما أدى لإصابة اثنين نقلا إثرها إلى المستشفى.

وبحسب المصادر الفلسطينية، فإن طائرة استطلاع إسرائيلية شنت غارة على موقع في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذيفة شرق رفح، وقذيفة أخرى شرق منطقة جحر الديك جنوب شرق مدينة غزة، دون وقوع إصابات.