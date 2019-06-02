إكسال: إصابة حرجة وأخرى خطيرة بحادث طرق

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة، في حادث طرق مروع وقع عصر اليوم، الأحد، على الشارع رقم (60) السريع، قرب مفرق قرية إكسال، باتجاه مدينة الناصرة.

وعلم أن الحادث وقع نتيجة انقلاب شاحنة على مركبة خاصة، ما أسفر عن إصابة شابة (20 عاما) بجروح حرجة، ورجل (30 عاما) بجروح خطيرة. ولا تزال طواقم الإنقاذ تعمل على تخليص شخص آخر علق تحت الشاحنة.

وأفاد شهود عيان أن الشارع المؤدي إلى مدينة الناصرة، أغلق على مقربة من منطقة الأنفاق، بسبب أزمة المرور التي أعقبت الحادث.

ووصلت طواقم الإنقاذ التابعة لـ"نجمة داود الحمراء"، وحاولت تقديم العلاج للمصابين الذين وجدوا عالقين داخل المركبات.

وفي التفاصيل، أوضح الشهود أن شاحنة (خلاط إسمنت) انقلبت على سيارة خاصة أقلت شخصين أثناء سفرها على الطريق رقم (60)، ما أدى إلى إصابة ركاب السيارة الخاصة، أحدهما بجروح بالغة الخطورة والآخر بجروح وصفتها المصادر الطبية بـ"الصعبة".

وأشار الشهود إلى أن طواقم الإنقاذ يعملون في مكان الحادث في محاولة لإنقاذ شخص عالق في الشاحنة.

يذكر أنّ 40 شخصًا من المجتمع العربي لقيوا مصارعهم منذ مطلع عام 2019، ما يعادل زيادة بنسبة 18% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لمعطيات نشرتها جمعية 'أور يروك' (ضوء أخضر) استنادا على معطيات سلطة الأمان على الطرق في البلاد.