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مصرع طفلة في حرائق اندلعت قرب القدس

تاريخ النشر: 04/06/2019 - 18:27

مصرع طفلة في حرائق اندلعت قرب القدس
جانب من آثار الحريق
عرب ٤٨

لقيت طفلة (4 سنوات)، مصرعها متأثرة بجراحها الحرجة، إثر إصابتها بحروق، بعد ان علقت في مركبة تحترق، إثر اندلاع حرائق قرب مدينة القدس المحتلة، مساء اليوم، الثلاثاء.

وفي التفاصيل جاء أن ألسنة اللهب التي انبثقت عن حرائق اندلعت في محيط مدينة القدس، شبت بمركبة علقت بداخلها طفلة قرب حاجز الجب العسكري، شمالي القدس.

وذكرت المصادر الطبية أنها وصلت إلى مكان الحريق قرب حي الخلايلة أحد أحياء قرية الجيب في الضفة الغربية المحتلة، وقدمت الإسعافات الأولية لطفلة في الرابعة علقت داخل مركبة تحترق. وأضافت أن الفتاة فارقت الحياة في المكان، متأثرة بإصابتها، فيما أوضحت الطواقم أنها قدمت الإسعافات لأحد أفراد أسرة الطفلة الذي أصيب بالهلع إثر وفاتها.

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن أن الحريق اندلع في مركزين، الأول قرب "إيفن سفير"، والآخر قرب قرية لفتا الفلسطينية المهجرة، التي تعتبر البوابة الغربية لمدينة القدس، وأن 6 مروحيات إطفاء تعمل على إخماد النيران، بمساعدة 16 طواقم إقفاء في محولة للسيطرة على الحرائق.

وأضافت أن الحريق الذي اندلع جنوب غرب القدس، اتسعت دائرته وأضرمت النيران في المناطق الحرشية القريبة من موشاف "إيفن سفير" وامتدت إلى "أورا" و"عميناداف"، ليصل إلى مشارف المناطق السكنية، ما دفع السلطات الإسرائيلية إلى إخلاء بعض المناطق.

وأوضحت طواقم الإطفاء في وقت لاحق، أنها نجحت في السيطرة على الحرائق المندلعة في الوادي المحاذي للقرية الفلسطينية المهجرة، لفتا.

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية شارع رقم (50)، لعدم وضوح الرؤية، بسبب سحب الدخان التي تصاعدت في أجواء مدينة القدس، في أعقاب اندلاع الحرائق.

 

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

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#مروحية إطفاء

مصرع طفلة في حرائق اندلعت قرب القدس

من عرب 48

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