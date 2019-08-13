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جديدة المكر: إصابة حرجة لشاب تعرض لإطلاق نار

تاريخ النشر: 13/08/2019 - 13:40

جديدة المكر: إصابة حرجة لشاب تعرض لإطلاق نار
جديدة المكر (عرب ٤٨)
عرب ٤٨

أصيب شاب، اليوم، الثلاثاء، بجراح بالغة الخطورة جراء تعرّضه لإطلاق نار في جديدة المكر.

وبحسب مصادر طبيّة، فإن الإصابة في النصف السفلي من جسده، ونقل لمشفى نهاريا لتلقي العلاج، حيث أخضع للعلاج المكثّف.

ووصل الشاب إلى المشفى وهو فاقد للوعي وموصول إلى أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأمس، شهدت كفر ياسيف المجاورة مقتل شاب من عرب العرامشة خلال شجار في شارع 70.

والشاب هو حسين محاميد من عرب العرامشة ويبلغ من العمر 19 عامًا.

ونقل الشاب لمشفى نهاريا لتلقي العلاج، حيث وصفت جراحه ببالغة الخطورة قبل أن يفشل الأطباء في إنقاذ حياته.


#جديدة المكر
#الجديدة المكر
#كفر ياسيف
#نهاريا

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