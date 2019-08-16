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مصرع عامل في ورشة بناء وسط البلاد

تاريخ النشر: 16/08/2019 - 08:48

مصرع عامل في ورشة بناء وسط البلاد
عرب ٤٨

لقي عامل مصرعه إثر سقوطه من علو، خلال عمله في ورشة بناء بمدينة "رمات غان" وسط البلاد، صباح اليوم الجمعة.

وقدّم الطاقم الطبي الذي استُدعي إلى المكان الإسعافات الأولية للعامل وحاول إنقاذ حياته، لكن فشلت كل المحاولات وأقرت وفاته في المكان.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.

يذكر أن حوادث العمل تزداد بوتيرة خطيرة، من حيث ارتفاع أعداد القتلى والإصابات في ورشات العمل وخاصة فرع البناء.

وتجدر الإشارة إلى أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.

 


#حوادث العمل
#ورشات بناء
#عمال

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