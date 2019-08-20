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مصر: مقتل 11 شخصا في تبادل لإطلاق النار في العريش

تاريخ النشر: 20/08/2019 - 17:44

مصر: مقتل 11 شخصا في تبادل لإطلاق النار في العريش
مركبات عسكرية تابعة للجيش المصري تتجه نحو العريش (أرشيفية - أ ف ب)
عرب ٤٨

أعلنت الداخلية المصرية، الثلاثاء، مقتل 11 "مسلحا"، في العريش، شمال شرقي البلاد، بحسب بيان للداخلية، قالت فيه إنها استهدفت ما وصفته بـ"وكر" بأحد مناطق العريش، قالت إن "عناصر إرهابية اتخذته لتنفيذ عمليات عدائية".

واستدرك البيان: "إلا أنه حال استشعار هذه العناصر باقتراب القوات بادروا بإطلاق النيران بكثافة تجاهها ما دفع القوات للتعامل معهم"، وادعى أنه "أسفر ذلك عن مصرع 11 عنصرا (..) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق"، دون تفاصيل عن القتلى.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مصدر مستقل بشأن رواية الداخلية؛ علما بأن العريش إحدى مدن محافظة شمال سيناء، التي تشهد في السنوات الأخيرة مواجهات أمنية بين مسلحين والداخلية، أسفر عنها قتلى وجرحى، وفق بيانات رسمية سابقة.


#العريش
#الداخلية المصرية
#شمال سيناء

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