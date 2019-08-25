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دمشق: مقتل عنصرين من حزب الله وثالث إيراني بالغارة الإسرائيلية

تاريخ النشر: 25/08/2019 - 12:32

دمشق: مقتل عنصرين من حزب الله وثالث إيراني بالغارة الإسرائيلية
دمشق الليلة الماضية
عرب ٤٨

تسببت الغارات التي شنتها إسرائيل، الليلة الماضية، في محيط دمشق وقالت إنها استهدفت مواقع تابعة لقوات إيرانية ومجموعات موالية لها، بمقتل مقاتلين اثنين من حزب الله وثالث إيراني، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم، الأحد.

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، لوكالة فرانس برس إن "الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع للإيرانيين وحزب الله في المنطقة الواقعة بين مطار دمشق الدولي والسيدة زينب في جنوب شرق دمشق أوقعت ثلاثة قتلى على الأقل، اثنان من حزب الله وثالث إيراني".

وقال المرصد على موقعه الإلكتروني إنه يتمركز عناصر حزب الله وميليشيات موالية لقوات النظام السوري من جنسيات غير سورية في المنطقة التي استهدفتها الطائرات الحربية الإسرائيلية.

وأضاف المرصد أنه "سُمع دوي انفجارات عنيفة في مدينة مصياف غرب حماة ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية التابعة للنظام السوري لصاروخ يرجح أنه إسرائيلي سقط في محيط مدينة مصياف نتيجة تصدي دفاعات النظام الجوية له، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية بعد.


#سورية
#حزب الله
#إيران
#غارة إسرائيلية

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