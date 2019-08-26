نتنياهو يعلن عن إقامة حي استيطاني جديد في "دوليف"

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، عن إقامة حي استيطاني جديد في مستوطنة "دوليف" وسط الضفة الغربية المحتلة، وذلك في أعقاب "عملية العين" التفجيرية التي أسفرت عن مقتل رينا شنيرب.

وأسفرت "عملية العين"، التي نفذت يوم الجمعة الماضي، بالقرب عن مستوطنة "دوليف" عن مقتل إسرائيلية وإصابة إسرائيليين اثنين آخرين.

وقال نتنياهو إنه أصدر تعليماته إلى مدير عام مكتبه بغية تقديم خطة للمصادقة عليها في جلسة لجنة التنظيم والبناء القريبة، وتقضي إقامة حي استيطاني جديد في مستوطنة "دوليف"، حيث سيضم الحي الاستيطاني 300 وحدة سكنية. وقال رئيس الحكومة: "نعمق جذورنا ونضرب أعداءنا. سنواصل تعزيز وتطوير الاستيطان".

وسبق تعليمات نتنياهو ببناء حي استيطاني جديد، فيما صادق "مجلس التخطيط الأعلى" التابع لـ"الإدارة المدنية" للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، خلال شهر آب/أغسطس الجاري، على إيداع مخطط لبناء 200 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة "ميتساد"، وعلى سريان مخطط لبناء 100 وحدة سكنية في مستوطنة "إيبي هناحال". وتقع المستوطنتان في شرقي الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون" في منطقة بيت لحم.

كذلك صادق "مجلس التخطيط الأعلى" على شرعنة بناء لمؤسسة عامة في مستوطنة "غفاعوت"، وعلى شق شارع لمبان تخطط سلطات الاحتلال لبنائها في هذه المستوطنة.

وقالت حركة "سلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاحتلال والاستيطان إن "مجلس التخطيط الأعلى" صادق على معظم مخططات البناء التي نظر فيها اليوم وأمس. وأكدت الحركة أنه "في نهاية الأمر تمت المصادقة على 2304 وحدات سكنية، 88% تقع في عمق الضفة وفي مستوطنات ستضطر إسرائيل، على ما يبدو، إلى إخلائها في إطار اتفاق بين الدولتين (إسرائيل وفلسطين)".