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الاحتلال يقصف موقعًا في غزة

تاريخ النشر: 28/08/2019 - 21:22

الاحتلال يقصف موقعًا في غزة
من مسيرات العودة (أ ب أ)
عرب ٤٨

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، موقعًا شمالي قطاع غزة المحاصر قال إنه يبتع لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء اليوم، الأربعاء، بادعاء الرد على إطلاق قذيفة من القطاع باتجاه "غلاف غزة".

جاء ذلك في أعقاب سقوط قذيفة أطلقت من غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية، في منطقة مفتوحة، داخل القطاع المحاصر، بحسب ما أوردته وسائل الإعلام الإسرائيلية وأكده الجيش لاحقًا. 

وذكر الجيش في بيان أنه "أغارت طائرة عسكرية على موقع تابع لحركة حماس شمال قطاع غزة، ردًّا على إطلاق القذيفة باتجاه إسرائيل في وقت سابق". 

فيما أفاد مصادر محلية بأن الغارة الإسرائيلية استهدفت موقع "رصد" تابع لـ"كتائب القسام"، الجناح المسلح لحركة "حماس"، في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات حتى اللحظة. 

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، أنه تم رصد إطلاق قذيفة من قطاع غزة باتجاه جنوبي البلاد، مؤكدا أن القذيفة سقطت داخل القطاع.

وأفادت مصادر محلية بسماع دوي انفجارين في المنطقة، ولم يعرف حتى اللحظة مصدر الانفجارين.

وفي وقت سابق، دوت صافرات الإنذار، اليوم، الأربعاء، في كيبوتس "نتيف هعسراه"، المحاذي لقطاع غزة المحاصر، بحسب ما ذكر متحدّث باسم الجيش الإسرائيلي.

 


#غزة

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