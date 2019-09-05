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غرينبلات يعتزم الاستقالة من منصبه مبعوثًا خاصا لترامب بالشرق الأوسط

تاريخ النشر: 05/09/2019 - 18:15

غرينبلات يعتزم الاستقالة من منصبه مبعوثًا خاصا لترامب بالشرق الأوسط
(أرشيفية - رويترز)
عرب ٤٨

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الأميركي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، اليوم الخميس، عن استقالته من منصبه. وقال غرينبلات في بيان إن عمله في البيت الأبيض كان "امتيازا".

فيما نقلت "رويترز" عن مسؤولين، أن غرينبلات، "يعتزم الاستقالة بعد إعلان خطة السلام الأميركية للفلسطينيين والإسرائيليين".

وأضاف المسؤولون، بحسب "رويترز"، أن "غرينبلات، الذي كان يعتزم البقاء لعامين فقط في البيت الأبيض عندما بدأ العمل في أوائل 2017، يتطلع للعودة لزوجته وأبنائه الستة الذين بقوا في منزلهم في نيوجيرزي".

بدوره، غرّد الرئيس الأميركي على صفحته الخاصة بموقع "تويتر"، يقول: "بعد ما يقرب من 3 سنوات في إدارتي، جيسون غرينبلات، سوف يغادر لمتابعة العمل في القطاع الخاص. كان جيسون صديقًا مخلصًا ومحاميًا رائعًا".

وأضاف: "تفانيه لصالح إسرائيل، والسعي لتحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين لن ينسى. سنشتاق إليه. شكرا لك جيسون!".

ويعد غرينبلات أحد أبرز الأشخاص الذين عملوا ضمن فريق مصغّر مكون من كبير مستشاري الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وصهره جاريد كوشنر، والسفير الأميركي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان ومساعد كوشنر، آفي بركوفيتش، على صياغة خطة الإدارة الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية والمعروفة إعلاميًا بـ"صفقة القرن".

وتعتبر استقالة غرينبلات مفاجئة، إذ تأتي قبيل الموعد المرتقب لإعلان الإدارة الأميركية عن الشق السياسي لصفقة القرن، الذي سيتم بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 17 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وفي الثامن والعشرين من شهر آب/ أغسطس الماضي، كان قد أعلن غرينبلات في تغريدة على "تويتر":" قررنا عدم نشر الرؤية السياسية (أو أجزاء منها) قبل الانتخابات الإسرائيلية".

تفاصيل أوفى لاحقًا...


#جيسون غرينبلات
#الإدارة الاميركية
#صفقة القرن

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