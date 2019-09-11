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الاحتلال يقصف شمالي قطاع غزة

تاريخ النشر: 11/09/2019 - 13:50

الاحتلال يقصف شمالي قطاع غزة
موقع سقوط إحدى القذائف (تصوير الشرطة)
عرب ٤٨

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم الأربعاء، موقعين في شمالي قطاع غزة، بداعي الرد على إطلاق قذائف صاروخية من القطاع.

وكانت قد انطلقت صافرات الإنذار بعد ظهر اليوم، الأربعاء، في "ياد مردخاي" و"نتيف هعسراه" في "المجلس الإقليمي حوف أشكلون".

ونقل عن مصادر محلية قولها إنه سمع في المنطقة دوي انفجارات.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تمت معاينة إطلاق ثلاث قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

وقالت مصادر في "المجلس الإقليمي حوف أشكلون" إن قذيفة صاروخية سقطت في إحدى الدفيئات في إحدى بلدات المجلس الإقليمي، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بشرية أو خسائر مادية.

وأعلن الجيش أنه استهدف موقعين لحركة حماس شمالي قطاع غزة على مقربة من السياج الحدودي للقطاع.

من جهتها قالت مصادر فلسطينية إن مدفعية الاحتلال استهدفت نقطة لـ"قوة حماة الثغور" في منطقة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأضافت أن المدفعية استهدفت أيضا نقطة للضبط الميداني قبالة منطقة "زيكيم" شمالي بيت لاهيا.


#قطاع غزة
#صافرات إنذار
#قذائف صاروخية

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