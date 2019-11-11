كفر مندا: إصابة طفلة بجروح خطيرة في حادث دهس

أصيبت طفلة (10 سنوات) بجروح خطيرة، مساء اليوم الإثنين، وذلك بعد تعرضها لحادث دهس، وقع في شارع قرية كفر مندا الرئيسي.

وعلم أن طواقم الإسعاف وصلت إلى المكان، وقدم الإسعافات الأولية للطفة المصابة، قبل نقلها إلى مستشفى "رامبام" في مدينة حيفا.

وأفادت المصادر الطبية أنها عثرت على الطفلة ملقاة على جانب الطريق، وهي تعاني من إصابات في جميع أنحاء جسدها.

وفي سياق متصل، يُستدل من إحصائيات ومعطيات أعدتها جمعية "ضوء أخضر" (أور ياروك)، في السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أن حوادث الطرق في البلاد أسفرت عن مصرع 288 شخصا منذ مطلع العام الحالي ولغاية اليوم، فيما لقي 266 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق في البلاد العام الماضي 2018.