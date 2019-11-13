العدوان على غزة يتواصل لليوم الثاني: 12 شهيدا و45 جريحا

استشهد فلسطينيان من القيادات الميدانية في سرايا القدس، وسجلت عدة إصابات، صباح اليوم الأربعاء، جراء الغارات التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على مواقع مختلفة في قطاع غزة.

ونعت حركة الجهاد الإسلامي القائد الميداني في "سرايا القدس" خالد فراج (38 عاما)، الذي استشهد جراء غارة نفذها الطيران الحربي للاحتلال، على أرض زراعية في منطقة المغراقة.

كما بلغت وزارة الصحة عن وصول جثمان الشهيد علاء جبر شتيوي (32 عاما) من القوات العسكرية في سرايا القدس، إلى مجمع الشفاء الطبي جراء التصعيد على شرق غزة وقصف حي الزيتون، حيث نعته حركة الجهاد الإسلامي.

وبهذا يرتفع عدد شهداء القطاع منذ بدء العدوان العسكري الإسرائيلي على غزة، إثر اغتيال القيادي في حركة الجهاد بهاء أبو العطا، إلى 12 شهيدا، في حين أطلقت فصائل المقاومة أكثر من 250 قذيفة صاروخية تجاه مستوطنات "غلاف غزة" والبلدات في الجنوب.

قصف أحياء سكنية ومجموعة من المواقع التابعة للجهاد الإسلامي

وواصلت الطائرات الحربية قصفها لليوم لمجموعة من المواقع في مناطق مختلفة من قطاع غزة، حيث وصل جثمان الشهيد فراج وجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح نتيجة غارة إسرائيلية على أرض زراعية بمنطقة المغراقة، كما قصفت طائرات الاحتلال موقع حطين غرب خانيونس ومنزلا في قرية النصر شمال شرق رفح.

وكثف الاحتلال من غاراته، حيث استهداف موقعا للمقاومة جنوب غرب مدينة غزة، كما قصف أرضا زراعية في حي الزيتون بغزة، فيما دمر الطيران الحربي منزلا لعائلة أبو حدايد شمال رفح.

وقصفت طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين خلف مدرسة دار الأرقم شرق حي التفاح، فيما بلغ عن وجود إصابات بالمكان. كما بلغ عن إصابات باستهداف الاحتلال دراجة نارية وعددا من المواطنين في حي الزيتون.

ووفقا لبيان جيش الاحتلال، فقد أغارت طائرة عسكرية على خلية قامت بإطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه البلاد، وأوضح الجيش أن طيرانه الحربي يواصل شن غارات على أهداف تابعة للجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان أن طيران الاحتلال قصف بصاروخ واحد أرضا زراعية بحي تل الهوا غرب مدينة غزة، ما تسبب بأضرار مادية بعدد من المنازل التي تحطم زجاجها، كما قصفت الطائرات الحربية أرضا زراعية شرق دير البلح ومنطقة جحر الديك وسط قطاع غزة.

12 شهيدا و45 جريحا

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، عن استشهاد 12 مواطنا وإصابة 45 آخرين، منذ بدء التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة فجر الثلاثاء.والذي بدأ باغتيال القيادي في سرايا القدس بهاء أبو العطا وزوجته.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن الشهداء هم: القيادي البارز في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بهاء سليم حسن أبو العطا (42 عاما)، وزوجته أسماء محمد حسن أبو العطا (39 عاما)، ومحمد عطية مصلح حمودة (20 عاما)، وزكي عدنان محمد غنام (25 عاما) وإبراهيم أحمد الضابوس (26 عاما)، وعبد الله البلبيسي (26 عاما)، وعبد السلام أحمد (28 عاما)، ومحمد صلاح حسن ابو شكل (31 عاما)، وراني فايز رجب أبو النصر (31 عاما)، وجهاد ايمن احمد ابو خاطر (22 عاما)، وخالد معوض سالم فراج (39 عاما).

تعليق العمل بالمدارس والجامعات والبلديات

وبسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع، أعلنت الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة تعليق العمل فيها وإلغاء الامتحانات حتى إشعار آخر، قررت وزارة التربية والتعليم مواصلة تعطيل العمل في المدارس الحكومية والخاصة والتابعة لوكالة غوث وتشغل اللاجئين.

كما قررت بلدية غزة تعليق الدوام الإداري في البلدية، مع استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وبقاء لجنة الطوارئ في حالة انعقاد دائم.