أميركا: مقتل ثلاثة أشخاص في إطلاق نار في ولاية أوكلاهوما

قتُل 3 أشخاص على الأقل، مساء اليوم، الإثنين، في جريمة إطلاق نار في ولاية أوكلاهوما الأميركية، كما أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

يُذكر أن مجهولان، قد أطلقا النار، مساء أمس الأحد، على حضور في حفل منزلي في مدينة فرينسو وسط ولاية كاليفورنيا، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة ستة آخرين.

وبحسب الشرطة، فقد تسلل مسلحان مجهولان إلى حفل أقيم قبيل مباراة لكرة القدم، وأطلقوا النار على الحضور.

وقال المتحدث باسم شرطة فريزنو بيل دولي "وجدنا العديد من الأشخاص قتلى في الحديقة الخلفية".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن أربعة أشخاص قتلوا وأن ستّة آخرين أُصيبوا بجراح متفاوتة. ولم تعلن الشرطة عن عدد القتلى لكنها قالت إن تسعة أشخاص تعرضوا لإطلاق النار في الهجوم.

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