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عرعرة: إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار

تاريخ النشر: 18/11/2019 - 15:01

عرعرة: إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار
(صورة توضيحية)
عرب ٤٨

أصيب شخص في جريمة إطلاق نار بقرية عرعرة، بعد ظهر اليوم الإثنين.  

وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية للمصاب ونقله، على وجه السرعة، بسيارة الإسعاف إلى المستشفى لاستمال العلاج. ووصفت إصابته بأنها خطيرة. كما حضرت الشرطة وفتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة دون الإعلان عن خلفيتها أو اعتقال مشتبهين بارتكاب الجريمة.

وفي جريمة أخرى، أصيب شخص (55 عاما) إثر تعرضه لعيارات نارية في الحي الشرقي بمدينة الناصرة، صباح اليوم. 

هذا، وبلغ عدد ضحايا جرائم القتل المختلفة في المجتمع العربي بالبلاد منذ مطلع العام الحالي 2019 ولغاية اليوم 83 ضحية بينهم 11 امرأة وعشرات المصابين وسط استمرار الحراك الشعبي رفضا للعنف ونبذا للمجرمين واحتجاجا على تواطؤ الشرطة، فيما قتل 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل بينهم 14 امرأة خلال العام الماضي 2018.

 


#عرعرة
#إطلاق نار
#العنف والجريمة

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