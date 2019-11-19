إصابة عامل بانهيار مضخة باطون جنوب حيفا

أصيب عامل في حادث انهيار مضخة باطون، في ورشة بناء في بلدة بنيامينا، جنوب مدينة حيفا بعد ظهر اليوم، الثلاثاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داوود الحمراء" أن "المركز تلقى بلاغا قرابة الساعة 12:50 حول إصابة عامل جراء انهيار مضخة باطون، في ورشة بناء في بنيامينا، وعمل الطاقم الطبي على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب (45 عامًا) والتي وصفت جراحه بالمتوسطة".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث.

وفي سياق حوادث العمل، لقي العامل أحمد ساهر أبو عواد (39 عاما) من بلدة السموع جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة مصرعه إثر سقوطه عن ارتفاع قرب بالقرب من مدينة قيسارية، جنوب غرب حيفا، أمس الإثنين.

ويُستدل من المعطيات المتوفرة أن عدد ضحايا حوادث العمل في ورشات البناء بالبلاد منذ مطلع العام الجاري 2019 ولغاية اليوم ارتفع إلى 43 ضحية، فيما لقي 38 عاملا مصرعهم في العام الماضي 2018، و36 عاملا عام 2017.

كما أصيب نحو 170 عاملا بينهم 25 بجروح خطيرة والآخرين بجروح بين المتوسطة والطفيفة في حوادث عمل بورشات بناء منذ مطلع 2019.

يذكر أن حوادث العمل تزداد بوتيرة خطيرة، من حيث ارتفاع أعداد القتلى والإصابات في ورشات العمل وخاصة فرع البناء.

وتجدر الإشارة إلى أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.