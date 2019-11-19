اعتقال شاب اعتدى على طبيب عربي في كرمئيل

تعرض طبيب عربي في عيادة تعود لأحد صناديق المرضى في مدينة كرمئيل، لاعتداء من قبل شاب (27 عاما) من كرمئيل، صباح اليوم الثلاثاء.

وجرى استدعاء الشرطة حيث اعتقلت المعتدي واقتادته إلى التحقيق في مركز الشرطة، وجمعت الأدلة من المكان. ولم تكشف الشرطة ملابسات الجريمة وأسبابها لغاية الآن.

وشهدت العيادات الطبية والمستشفيات المختلفة في البلاد، مؤخرا، اعتداءات وأعمال عنف ضد طواقمها من قبل عدد من جمهور المرضى والمراجعين، وهي جزء من العنف المستشري في المجتمع والذي يستوجب وضع خطة عمل مهنية والعمل بجدية لاقتلاع أعمال العنف والجريمة ومنع تكرارها.