حيفا: مصرع مسن سقط من الطابق الثالث

لقي مسن مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثالث في بناية سكنية بمدينة حيفا صباح اليوم، الإثنين.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داوود الحمراء"، أن "المركز تلقى بلاغا عن سقوط مسن (70 عاما) عن ارتفاع 3 طوابق في أحد شوارع مدينة حيفا. وتوجه طاقم من المسعفين والمضمدين التابع للمركز إلى المكان، وتم إقرار وفاته في المكان، متأثرا بجراحه البالغة".

هذا، ووصلت الشرطة إلى المكان وباشرت التحقيق وجمع الأدلة. ووفقا للشبهات، سقط المسن من الطابق الثالث، في أحد أحياء المدينة، وأقرت طواقم طبية وصلت إلى المكان، أمر وفاته.