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هولندا: ثلاثة جرحى بعملية طعن في لاهاي

تاريخ النشر: 29/11/2019 - 21:53

هولندا: ثلاثة جرحى بعملية طعن في لاهاي
(أ ب)
عرب ٤٨

أصيب عدد من الأشخاص، مساء اليوم، الجمعة، في هجوم بسكين، في سوق تجارية في لاهاي، وفق ما أفادت الشرطة الهولندية. وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن المصابين تم استهدافهم في شكل محدد مع استبعاد الفرضية الإرهابية.

وقالت شرطة المدينة عبر "تويتر" أن "هجومًا بسكين وقع في غروتماركسترات في لاهاي. وأصيب عدد من الأشخاص، أجهزة الإسعاف في المكان". وأوضحت لاحقا أن المصابين ثلاثة.

وأظهرت وسائل الإعلام الهولندية أناسا يتجمعون خلف طوق لعناصر الشرطة. وحلقت مروحيات فوق مكان الهجوم مع وجود العديد من سيارات الإسعاف.

وأضافت أنها تبحث، حاليا، عن رجل يتراوح عمره بين 45 و50 عاما للاشتباه في وقوفه وراء عملية الطعن.

ووصفت الشرطة الهولندية الرجل المشتبه به بمصطلح مستخدم محليا، وغالبا ما يُطلق على الأشخاص الذي يعود أصلهم إلى الشمال الأفريقي، حسبما نقلت صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية. وأشارت إلى أن المشتبه به "كان يرتدي شالا وبذلة رياضية رمادية".

وتأتي عملية الطعن في يوم "الجمعة السوداء" (بلاك فرايدي) في لاهاي، مقر الحكومة الهولندية؛ حيث تقوم المتاجر بتخفيضات كبيرة؛ ما يعزز حركة التسوق في هذا اليوم.

ووقعت الحادثة بعد ساعات من حادثة مماثلة قرب جسر لندن بالعاصمة البريطانية؛ أسفرت عن مقتل 3، بينهم منفذ الهجوم، وإصابة 3 آخرين.


#لاهاي
#طعن
#تويتر

هولندا: ثلاثة جرحى بعملية طعن في لاهاي

هولندا: ثلاثة جرحى بعملية طعن في لاهاي

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