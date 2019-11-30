شهيد وجريحان برصاص الاحتلال قرب الخليل

استشهاد الشاب بدوي خالد الشلش المسالمة (18 عاما)، مساء اليوم السبت، برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي، فيما أصيب شابين آخرين تم اعتقالهما من قبل جنود الاحتلال عند حاجز بيت عوا قضاء الخليل، وفقا لما أعلنه الارتباط المدني الفلسطيني.

ووفقا لشهود عيان، فقد أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي صوب 3 شبان بالقرب من مستوطنة "شيجاف" ما أدى لاستشهاد أحدهم وإصابة آخرين، حيث تم احتجاز الثلاثة من قبل سلطات الاحتلال.

وقالت مصادر الارتباط المدني الفلسطيني إن الفتى بدوي خالد بدوي الشلش المسالمة، استشهد متأثرا بإصابته، فيما أصيب الفتى ماهر علي مسالمة بجروح خطيرة، ولم تعرف هوية الشاب الثالث.

ومنعت قوات الاحتلال الطواقم الطبية الفلسطينية من الدخول لمنطقة استشهاد الفتى قرب بلدة بيت عوا، بحسب ما أفاد الهلال الأحمر.

وزعم جيش الاحتلال أن الثلاثة كانوا يلقون زجاجات حارقة باتجاه برج المراقبة العسكري للاحتلال وسيارة للمستوطنين كانت تسافر على الشارع.

وقال جيش الاحتلال في بيانه إنه "خلال عمليات تشغيلية لقوات الجيش ع لإحباط العمليات بالقرب من قرية بيت عوا في منطقة الخليل، رصد الجنود ثلاثة مشتبهين يرمون الزجاجات الحارقة باتجاه سيارة إسرائيلية كانت على الشارع. وقد رد الجنود بإطلاق النار وتم رصد إصابة أحد المشتبهين. تم اعتقال المشتبهيْن الآخرين ونقلهما للتحقيق".