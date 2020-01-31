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إطلاق 3 قذائف هاون من قطاع غزة باتجاه إسرائيل

تاريخ النشر: 31/01/2020 - 15:30

إطلاق 3 قذائف هاون من قطاع غزة باتجاه إسرائيل
قصف إسرائيل لغزة، منتصف الشهر الحالي (أ.ب.)
عرب ٤٨

أطلقت دبابة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي قذائف استهدفت موقعا تابعا لحركة حماس في قطاع غزة، عصر اليوم، الجمعة.

وقبل ذلك بأقل من ساعة، دوّت أصوات انفجارات في منطقة المجلس الإقليمي "أشكول" فيما تلقى سكانها إنذارات تحذر من إطلاق صواريخ من قطاع غزة، وقال الجيش الإسرائيلي إن ثلاث قذائف هاون أطلقت من القطاع، وأن "القبة الحديدية" اعترضت واحدة منها على الأقل، فيما سقطت الأخريان في منطقة مفتوحة.

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، غارات على موقع فلسطيني، يقع جنوبي قطاع غزة.

وأفادت تقارير بأن طيران الاحتلال شن حوالي 10 غارات متتالية على موقع فلسطيني واحد، لم تتضح ماهيته، غربي مدينة رفح، جنوبي القطاع.

لكن الجيش الإسرائيلي قال إن طيرانه هاجم عدة مواقع تابعة لحركة حماس، وبينها موقع تحت الأرض يستخدم لصنع أسلحة، وأن الهجوم يأتي في أعقاب إطلاق قذائف صاروخية من القطاع، مساء أمس.

ولم تعلن وزارة الصحة، عن وقوع أي إصابات. وسبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس، أنه رصد إطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة، تجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

وفي وقت سابق مساء الخميس، نفذت طائرات ودبابات إسرائيلية، قصفًا استهدف عدة مواقع وأراضٍ زراعية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

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