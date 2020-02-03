إدلب: مقتل 4 جنود أتراك في قصف للنظام السوري

أعلنت أنقرة اليوم الإثنين، عن مقتل أربعة من جنودها في قصف مدفعي مكثف للنظام السوري على مناطق في محافظة إدلب.

وأصدرت وزارة الدفاع التركية بيانا بالحادثة، قالت فيه إن القوات التركية ردت على الفور على مصادر النيران.

وأضاف البيان، أن النظام السوري أطلق النار على القوات التركية المُرسلة إلى المنطقة من أجل منع نشوب اشتباكات في إدلب، على الرغم من أن مواقعها كانت منسقة مسبقًا.

وأكدت الوزارة أنها تتابع تطورات الأوضاع عن كثب، وأنها اتخذت التدابير اللازمة.

وقال البيان أيضا إن القصف أدى إلى إصابة تسعة جنود آخرين.

ويأتي الهجوم ضمن حملة عسكرية يشنها النظام السوري على آخر معقل للمعارضة في إدلب، وأجزاء من محافظة حلب القريبة.

وتنتشر القوات التركية في بعض المناطق التي تسيطر عليها المعارضة لمراقبة الهدنة التي تم التوصل لها في وقت سابق، لكنها انهارت.

وأعلن متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أن القوات التركية ردت على الهجوم في محافظة إدلب السورية، مهددا بـ"محاسبة الفاعلين"، في تغريدة على "تويتر".

وقال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، تعليقا على الهجوم: "مصممون على مواصلة عملياتنا في سورية من أجل ضمان أمن بلادنا وشعبنا وأمن أشقائنا في إدلب".

وقال إردوغان في مؤتمر صحافي في مطار اسطنبول قبل أن يتوجه إلى أوكرانيا إن "طائراتنا من طراز اف-16 وقطع مدفعيتنا تقوم حاليا بقصف أهداف حددتها أجهزة استخباراتنا".

ووجه إردوغان كلمة لحليف النظام السورية الأقوى، روسيا، قائلا: "لستم الطرف الذي نتعامل معه بل هو النظام ونأمل ألا يتم وضع العراقيل أمامنا".

وادعى إردوغان أن سلاح المدفعية التركية ردّ بـ"122 رشقة إلى جانب 100 قذيفة هاون على 46 هدفا للنظام السوري".

وقالت المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن ستة جنود في جيش النظام السوري، قُتلوا في قصف صاروخي تركي في محافظة إدلب في شمال غربي سورية ردا على مقتل الجنود الأتراك.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة "فرانس برس" للأنباء، إن "القوات التركية شنت هجوما بعشرات الصواريخ ردا على مقتل عسكرييها استهدفت خلاله مواقع قوات النظام جنوب مدينة سراقب" في ريف إدلب الجنوبي، ما أسفر عن "مقتل ستة جنود سوريين وإصابة أكثر من 20 آخرين بجروح". وتحدث الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من جهته عن مقتل بين 30 و35 جنديا سورية في القصف التركي.

وقتل النظام السوري سبعة مدنيين في هجوم جوي على عربة تقل فارين من القصف في إدلب.