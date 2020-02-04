نتنياهو: حصلنا على مصادقة للتحليق بأجواء السودان

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، الثلاثاء، إن إسرائيل حصلت على إذن للطائرات المدنية الإسرائيلية بالتحليق في أجواء السودان، وذلك بعد يوم واحد من اجتماعه برئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، في أوغندا.

وأوضح نتنياهو، في تصريحات خلال مؤتمر انتخابي في مدينة بيتاح تيكفا، أوردتها هيئة البث الإسرائيلية (كان)، أنه يجب الانتهاء "من بعض الأمور التقنية لإغلاق هذه المسألة"، والبدء بهذه الرحلات، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ونقلت القناة الرسمية عن مصدر قالت إنه "مسؤول في الحكومة السودانية"، تقديره أن تمتنع الحكومة التي اجتمعت خلال الساعات الماضية مع البرهان، لمساءلته عن اجتماعه بنتنياهو دون علمها، عن اتخاذ خطوات ضد البرهان، بما في ذلك دعوته للاستقالة.