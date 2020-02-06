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هدم العراقيب للمرة 174

تاريخ النشر: 06/02/2020 - 09:17

هدم العراقيب للمرة 174
من العراقيب، صباح اليوم
عرب ٤٨

اقتحمت قوات من الشرطة ووحدة "يوآف" التابعة لما تسمى "سلطة تطوير النقب" قرية العراقيب، مسلوبة الاعتراف في النقب، والمهددة بالاقتلاع والتهجير، وهدمت خيامها للمرة 174 على التوالي، صباح اليوم الخميس.

وهذه هي المرة الرابعة التي تهدم فيها خيام أهالي العراقيب المتواضعة منذ مطلع العام الجاري 2020، لكن الأهالي يعيدون نصبها من جديد كل مرة من بضع أخشاب وغطاء من النايلون لحمايتهم من البرد القارس في ظل الأجواء العاصفة.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد هدمت خيام العراقيب للمرة 173 يوم 19 كانون الثاني/ يناير الجاري.

وقال عدد من أهالي العراقيب، إن السلطات الإسرائيلية تعمّق معاناتهم إذ تواصل هدم خيامهم، وهذه المرة كما في عدة مرات سابقة تركتهم في العراء دون مأوى غير آبهة بأحوال الطقس شديدة البرودة.

وتواصل السلطات التضييق على أهالي العراقيب بعدة طرق كان آخرها سجن الشيخ صياح الطوري، بالإضافة إلى عدد من أبناء القرية بعدة تهم بذريعة البناء غير القانوني وادعاء "الاستيلاء على أراضي الدولة".

هذا، وتواصل السلطات هدم العراقيب منذ العام 2000 في محاولاتها المتكررة لدفع أهالي القرية المتشبثين بأرضهم إلى الإحباط واليأس وتهجيرهم منها، فيما يصر أهالي العراقيب على البقاء في قريتهم وإعادة بناء الخيام والمساكن والتصدي لمخططات تهجيرهم وتهويد قريتهم.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

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