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هزة أرضية خفيفة شمالي البلاد

تاريخ النشر: 06/02/2020 - 07:56

هزة أرضية خفيفة شمالي البلاد
توضيحية
عرب ٤٨

أكد المعهد الجيوفيزيائي في البلاد حدوث هزة أرضية خفيفة، صباح اليوم الخميس، في منطقة حيفا.

وذكر المعهد في بيان أن قوة الهزة وصلت إلى 3.8 درجات، وأن مركزها كان في عرض البحر قبالة سواحل منطقة حيفا. لكن مراكز علمية أخرى في الولايات المتحدة وأوروبا ذكرت أن قوة الهزة وصلت إلى 4 درجات.

وبحسب المعهد الجيوفيزيائي فإن مركز الهزة كان في عمق 10 كيلومترات، وعلى بعد 25 كيلومترا غربي بلدة عتليت قرب حيفا.

وذكر سكان في منطقة حيفا وعكا والقدس ووسط البلاد بأنه شعروا بحدوث الهزة صباح اليوم لثوان قليلة. وقال سكان في منطقة عكا إنهم استفاقوا على هزة قوية لفترة تتراوح ما بين 4 إلى 5 ثوان.

وفي شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، ضربت هزه أرضيه بقوة 3.4 على سلم ريختر، البلاد، وكان مركزها على بعد نحو 10 كيلومترات شمال غربي بحيرة طبرية.

وذكر المعهد الجيوفيزيائي حينها أن قوة الهزة بلغت 3.4 على سلم ريختر، وكان مركزها شمال غربي بحيرة طبرية. ولم تسفر الهزة عن أية أضرار مادية أو خسائر بالأرواح.

يذكر أن صيف العام 2018 الماضي، وخلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، ضربت سلسلة من الهزات الخفيفة محيط بحيرة طبرية. تراوحت قوتها بين 3 و4.5 درجة على مقياس ريختر. ووقعت أكثر من 30 هزة ارتدادية، بعضها منخفض الارتجاج.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#هزة أرضية
#حيفا
#عكا
#القدس
#فلسطين

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