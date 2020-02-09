الجليل: اعتقال 12 مشتبها بالابتزاز والإتاوة

اعتقلت الشرطة صباح اليوم، الأحد، 12 مشتبها من بلدات طوبا الزنغرية والرامة وكرمئيل وكسرى في منطقة الجليل، شمالي البلاد، بشبهة التورط في أعمال ابتزاز وإتاوة وتجارة بالأسلحة والمخدرات.

وكانت الشرطة قد داهمت أكثر من 15 موقعا في عدة بلدات بالجليل، وعثرت على مستندات ووثائق ومبالغ مالية كبيرة، وفقا لادعائها.

هذا، ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في عكا والناصرة بطلب تمديد اعتقال المشتبه بهم، اليوم، وجرى فرض أمر حظر نشر على كافة التفاصيل.