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لبنان: قتيلان من عناصر الجيش بإطلاق نار في البقاع

تاريخ النشر: 09/02/2020 - 18:35

لبنان: قتيلان من عناصر الجيش بإطلاق نار في البقاع
جنود لبنانيون يقفون على الطريق المؤدي إلى مبنى البرلمان (أ ب)
عرب ٤٨

قُتِل جنديان لبنانيان، وأُصيب 3 آخرون، عقب تعرُّض دورية تابعة لمديرية المخابرات في الجيش، اليوم الأحد، لإطلاق نار أثناء ملاحقتها لسيارة مسروقة، في محلة المشرفة والهرمل بالبقاع اللبناني، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وذكر الجيش اللبناني في بيان أنه تم "قتل أحد مطلقي النار وتوقيف سائق السيارة".

بدوره، أدان رئيس مجلس الوزراء اللبناني، حسان دياب، الاعتداء الذي تعرض له الجيش في تغريدة في "تويتر"، واصفا بأنه "يستهدف الاستقرار الذي يلعب الجيش اللبناني دورا أساسيا في حمايته".

وأكد دياب أن "الاعتداء على الجيش اللبناني هو عدوان على اللبنانيين بكل فئاتهم ومناطقهم".

وطالب بالإسراع في توقيف المعتدين والمحرضين "لردع كل من تسول له نفسه استهداف هيبة الدولة".

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#لبنان
#البقاع
#محلة المشرفة والهرمل
#مقتل جندي

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