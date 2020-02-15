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سقوط قذيفتين بمناطق مفتوحة في "غلاف غزة"

تاريخ النشر: 15/02/2020 - 20:16

سقوط قذيفتين بمناطق مفتوحة في "غلاف غزة"
(توضيحية)
عرب ٤٨

دوت صافرات الإنذار، مساء اليوم السبت، في كيبوتس "كيسوفيم" في مستوطنات "غلاف غزة" بحسب ما ذكر متحدّث باسم الجيش الإسرائيلي.

وسبق ذلك أن أطلق جيش الاحتلال قنابل إنارة في أجواء السياج الفاصل شرقي بلدتي القرارة وخزاعة في القطاع.

وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام "متابعة لتفعيل صافرات الإنذار في غلاف غزة، فالحديث عن إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة نحو إسرائيل".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مواطنين أنه تم سماع دوي انفجارات في المنطقة، عقب إطلاق صافرات الإنذار، دون تحديد مصدر هذه الانفجارات.

وذكرت وسائل الإعلام أن تم شخيص سقوط قذيفتين من قطاع غزة سقطت في مناطق مفتوحة دون التسبب بأضرار بالممتلكات أو بشرية، علما أن الجيش طالب السكان التواجد بالقرب من الملاجئ.

وتزامن إطلاق صافرات الإنذار مع تصريحات وزير الأمن، نفتالي بينيت الذي تفاخر بإقدام جيش الاحتلال على اغتيال 30 فلسطينيا منذ أن تولى منصبه في وزارة الأمن.

كما زعم بينت أنه خلال ولايته في الوزارة تراجع إطلاق القذائف الصاروخية والبالونات الحارقة على بلدات "غلاف غزة".

وقال بينت في برنامج "لقاء الصحافة" الذي يبث على القناة 12 الإسرائيلية "نحتجز أشخاص من حماس كورقة مساومة، فكل فلسطيني يتجاوز السياج الأمني يتم احتجازه، علما أنه في السابق كان يتم إعادتهم إلى القطاع".

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#صافرات الإنذار
#غلاف غزة
#جيش الاحتلال

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