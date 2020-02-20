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الشرطة تفتش حقائب أطفال في رهط

تاريخ النشر: 20/02/2020 - 09:39

الشرطة تفتش حقائب أطفال في رهط
عرب ٤٨

وثق شريط فيديو قيام أفراد من الشرطة بتفتيش حقائب لطلاب مدرسة، في أحد أحياء مدينة رهط بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، ما أثار حالة من التذمر والغضب بين الأهالي.

وقال عضو بلدية رهط، سامي أبو صهيبان، إن "الشرطة تتصرف مع المواطنين بصورة همجية، وما أقدمت عليه الشرطة هو عمل بربري وغير مقبول ضد الأطفال، والذي من شأنه أن يؤثر عليهم وعلى مستقبلهم وحياتهم".

وأضاف أن "الأطفال الذين ظهروا في الشريط هم أبناء المغدور عزمي أبو صهيبان، الذي تعرض للقتل قبل شهرين، وبدلا من أن تقوم الشرطة بالبحث عن الجناة، فإنها تطارد هؤلاء الأطفال وتفتش حقائبهم وكأنهم سيثأرون لوالدهم".

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#أطفال
#مدارس
#تربية وتعليم
#تفتيشات

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