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5 إصابات في حادث طرق قرب الكابري

تاريخ النشر: 21/02/2020 - 20:30

5 إصابات في حادث طرق قرب الكابري
من موقع الحادث
عرب ٤٨

أُصيب 5 أشخاص، بإصابات متفاوتة في حادث طرق وقع قرب الكابري، اليوم الجمعة، بينهم شاب تعرّض لإصابة متوسطة.

وجاء في التفاصيل أن حادث طرق وقع على شارع رقم "70" قرب الجش، ما أدّى لإصابة 5 أشخاص، وُصِفت جراح 4 منهم بالطفيفة، فيما وُصِفت الخامسة بالمتوسطة.

وعُلم أن حادث الطرق وقع بين سيارتين، فيما لم تُعرَف أسبابه بعد.

وقدّم طاقم طبي وصل إلى مكان وقوع الحادث، الإسعافات الأولية للمُصابين، إلى مستشفى "الجليل الغربي"، في نهاريا، لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة، بالتحقيق لمعرفة الأسباب التي أدّت لوقوع الحادث.

وفي وقت سابق اليوم، أُصيب 3 أشخاص، بإصابات متفاوتة في حادث طرق وقع قرب الجش، اليوم الجمعة، بينهم شاب تعرّض لإصابة حرجة. وجاء في التفاصيل أن حادث طرق وقع على شارع رقم "89" قرب الجش، ما أدّى لإصابة ثلاثة أشخاص، وُصِفت جراح اثنين منهم بالطفيفةـ فيما وُصِفت الثالثة بالحرجة.

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#الكابري
#حادث طرق
#إصابات

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