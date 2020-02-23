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الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع للجهاد في سورية

تاريخ النشر: 23/02/2020 - 23:38

الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع للجهاد في سورية
عرب ٤٨

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات على مواقع قال إنها تابعة لحركة "الجهاد الإسلامي" في محيط العاصمة السورية، دمشق، فيما ذكرت وكالة أنباء النظام السوري "سانا" أن الدفاعات الجوية التابعة للنظام السوري تصدت "لأهداف معادية".

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب أنه "شن سلسلة غارات ضد أهداف تابعة لمنظمة الجهاد الإسلامي جنوب مدينة دمشق، بالإضافة إلى عشرات الأهداف التابعة للمنظمة في قطاع غزة".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مواقع لحركة "الجهاد الإسلامي"، "في منطقة عدلية بريف دمشق، التي تعتبر معقلًا مهمًا للحركة في سورية".

وادعى الجيش الإسرائيلي أن "حركة الجهاد تجري في الموقع المستهدف عملية بحث وتطوير لوسائل قتالية مع ملاءمتها للإنتاج في قطاع غزة وللإنتاج المحلي داخل سورية".

وأضاف بيان الجيش أنه "بالإضافة إلى ذلك يتم إنتاج عشرات الكيلوغرامات من مواد من نوع AP الذي تستخدم كوقود لقذائف صاروخية كما تجرى فيه أعمال تأهيل تقنية لنشطاء الجهاد من قطاع غزة ومن الجبهة الشمالية".

ووردت تقارير صحافية بأن الغارات الإسرائيلية على دمشق استهدفت عضو المكتب السياسي لحركة "الجهاد الإسلامي"، أكرم العجوري. علما بأن العجوري كان قد نجا من محاولة اغتيال في العاصمة السوريّة، دمشق، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أسفرت عن استشهاد نجله معاذ، وإصابة حفيدته بتول واستشهاد عبدالله يوسف حسن.

وتزامنت محاولة اغتيال العجوري حينها مع اغتيال القيادي في "سرايا القدس"، الذراع العسكري للحركة، بهاء أبو العطا، في قطاع غزة.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#أكرم العجوري
#الجهاد الإسلامي
#قطاع غزة
#سورية

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