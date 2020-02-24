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كفر قاسم: تجميد أمر هدم منزل فارس بدير 3 أشهر

تاريخ النشر: 24/02/2020 - 10:51

كفر قاسم: تجميد أمر هدم منزل فارس بدير 3 أشهر
المنزل المُهدد بالهدم
عرب ٤٨/ ضياء حاج يحيى

قررت محكمة الصلح في مدينة بيتح تكفا، اليوم الإثنين، تجميد أمر هدم منزل فارس بدير من كفر قاسم لغاية ثلاثة أشهر ولحين انعقاد الجلسة المقبلة.

وتلقى المحامي الموكل بالدفاع عن البيت، علاء تلاوي، أمر التجميد بعد التماس قدمه للمحكمة، وذلك يوم قبل موعد تنفيذ أمر الهدم.

وعلم أن رئيس بلدية كفر قاسم، عادل بدير، مارس ضغطا على الشرطة، والتي بدورها شكلت ضغوطات على المحكمة واللجنة اللوائية للتخطيط والبناء، بتقرير قدمته مفاده عدم توفر إمكانيات لتنفيذ الهدم.

وأكد تلاوي في حديث لـ"عرب 48" أن "الالتفاف الجماهيري والشعبي حول أصحاب البيت وجهود البلدية ساهمت كثيرا في تجميد أمر الهدم".

وختم بالقول إن "معركة أخرى نخوضها أمام السلطات فيما يتعلق بأوامر الهدم، وهذه المرة حصلنا على تجميد مؤقت، ونحن نأمل نتمكن من إلغاء أمر الهدم نهائيا".

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#كفر قاسم
#هدم المنازل
#فارس بدير

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