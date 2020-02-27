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الجيش الإسرائيلي يدعي إسقاط مُسيّرة انطلقت من غزّة

تاريخ النشر: 27/02/2020 - 11:23

الجيش الإسرائيلي يدعي إسقاط مُسيّرة انطلقت من غزّة
عرب ٤٨

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، إسقاط طائرة مُسيرة انطلقت من قطاع غزة، زاعما رصدها وهي "تحلق بشكل استثنائي غربًا فوق البحر الأبيض المتوسط".

وجاء في بيان مقتضب صدر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه "أسقطت مقاتلات حربية قبل دقائق معدودة طائرة بدون طيار".

وأضا ف أنه "تم رصد الطائرة وهي تقلع من قطاع غزة وتحلق بشكل استثنائي غربًا فوق البحر الأبيض المتوسط".

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، قد قررت فتح معبري "إيرز" (بيت حانون) في شمال قطاع غزة و"كيرم شالوم" (كرم أبو سالم) في جنوبه، غدا، بعد إغلاقهما في أعقاب التصعيد بين الاحتلال وحركة الجهاد الإسلامي، مطلع الأسبوع الحالي.

وقال ما يسمى "منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في المناطق (المحتلة)"، كميل أبو ركن، ، إن الجيش سيعيد توسيع مساحة الصيد في غزة إلى 15 ميلا بحريا، واستئناف العمل في معبري بيت حانون (إيرز) وكرم أبو سالم اعتبارا من الأربعاء.

وفي ذات السياق، أعلنت مؤسسة لجان العمل الزراعي، في قطاع غزة (غير حكومية)، أن السلطات الإسرائيلية، قررت بدءا من مساء الأربعاء، إعادة فتح البحر أمام الصيادين الفلسطينيين.

وقال مدير لجان الصيادين في المؤسسة، زكريا بكر، إن "جهاز الارتباط المدني الفلسطيني (جهة التواصل مع الجانب الإسرائيلي)، أبلغهم بأن إسرائيل قررت إعادة فتح بحر غزة، مساء الأربعاء".

والاثنين الماضي، قررت إسرائيل إغلاق بحر قطاع غزة بشكل كامل، وكذلك معبري بيت حانون (إيرز) وكرم أبو سالم، على خلفية التصعيد العسكري، الذي استمر لمدة يومين قبل أن ينتهي بالتوصل إلى وقف إطلاق النار مساء الإثنين، بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، عبر وسطاء.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#الجيش الإسرائيلي
#غزة
#فصائل المقاومة

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