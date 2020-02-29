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لبنان: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 7

تاريخ النشر: 29/02/2020 - 17:47

لبنان: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 7
الحراك اللبناني يتفاعل مع انتشار كورونا (أ ب)
عرب ٤٨ ووكالات

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم السبت، عن تسجيل ثلاث حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، ليصل عدد المصابين إلى 7.

وقالت الوزارة في بيان إن "الحالات كانت لأشخاص مختلطين بمصابين سابقين كانوا تحت الحجر الصحي، وهم حاليا تحت العزل في مستشفى رفيق الحريري الحكومي وحالتهم مستقرة".

وفي 22 شباط/ فبراير الجاري، أعلن لبنان تسجيل أول إصابة مؤكدة بالفيروس، فيما أعلنت، الأربعاء الماضي، عن الحالة الثانية، والخميس عن الثالثة، لأشخاص قادمين من إيران، والرابعة الجمعة.

وظهر الفيروس في الصين، أول مرة في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2019، بمدينة ووهان، إلا أن بكين كشفت عنه منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي.

ونهاية الشهر الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

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#كورونا
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#عدوى

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