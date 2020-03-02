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فتح صناديق الاقتراع لانتخابات الكنيست الـ23

تاريخ النشر: 02/03/2020 - 07:03

فتح صناديق الاقتراع لانتخابات الكنيست الـ23
متطوعة في تجربة التصويت في صندوق اقتراع مخصص للمصابين بكورونا، في تل أبيب أمس (أ.ب.)
عرب ٤٨

تجري اليوم، الإثنين، الانتخابات للكنيست الـ23، للمرة الثالثة في غضون أقل من سنة، وفتحت صناديق الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة صباحا، وستغلق عند الساعة العاشرة مساء. ويبلغ عدد صناديق الاقتراع 10,631 صندوقا، ويبلغ عدد الناخبين 6,453,255 صاحب حق اقتراع، لكن قرابة نصف مليون شخص غير متواجدين بشكل دائم في البلاد وبينهم متوفين، وفقا لدائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية.

ويسمح للناخب التصويت في صندوق الاقتراع المسجل اسمه فيه فقط، وأن تكون بحوزته بطاقة هويته أو جواز سفره أو رخصة سياقة مع صورته. كذلك تتواجد صناديق اقتراع في مستشفيات وبيوت مسنين وسجون ومعتقلات وصناديق خاصة بمحدودي الحركة.

وفيما تجري انتخابات الكنيست في ظل تخوف من انتشار فيروس كورونا المستجد، ووجود 5,630 شخصا في حجر صحي منزلي، تم تخصيص 15 صندوق اقتراع خاص لهم.

ودعت وزارة الصحة الإسرائيلية المواطنين إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع للتصويت وبددت التخوفات من الإصابة بعدوى الفيروس. وحسب تعليمات الوزارة، فإنه بإمكان المواطنين المتواجدين في حجر منزلي الخروج للتصويت فقط، شريطة ألا تكون درجة الحرارة لديهم أكثر من 38 درجة ولا يعانون من السعال أو ضيق التنفس. وعليهم الوصول إلى صناديق الاقتراع الخاصة بسيارة خصوصيه فقط ومن دون مرافقين بقدر الإمكان.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها أجرت استعدادات لمواجهة احتمال نشر أنباء كاذبة حول الفيروس، والتي من شأنها تشويش سير الانتخابات، بحيث يكون بإمكان الشرطة تحديد مصدر المعلومات وإزالة بيانات من الشبكات الاجتماعية.

وتوقعت الاستطلاعات المنشورة في الأسبوعين الماضيين ألا يحصل أحد المعسكرين، اللذين يرأسهما زعيم حزب الليكود ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وكتلة "كاحول لافان"، بيني غانتس، على أغلبية 61 مقعدا في الكنيست لتشكيل حكومة جديدة، بعد جولتي انتخابات فشلا إثرهما في مهمة كهذه.

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#انتخابات الكنيست
#فيروس كورونا
#صناديق اقتراع

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