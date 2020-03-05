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عدوان إسرائيلي على أهداف في سورية

تاريخ النشر: 05/03/2020 - 00:53

عدوان إسرائيلي على أهداف في سورية
من قصف إسرائيلي سابق على سورية
عرب ٤٨

ذكرت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري، أن الدفاعات الجوية للنظام تصدت لـ"عدوان في المنطقة الوسطى"، وسط أنباء عن سماع دوي انفجارات في سماء مدينة حمص، وسط سورية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية التابعة للنظام السوري نقلا عن مراسلها في القنيطرة أن الدفاعات الجوية التابعة للنظام "تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على ريف القنيطرة الجنوبي الغربي".

وأوردت الوكالة نبأ مفاده أن "العدوان الإسرائيلي على ريف القنيطرة تم من فوق الأجواء اللبنانية ومن فوق الجولان السوري المحتل".

ولفتت مصادر مختلفة إلى تعرض أهداف إيرانية في منطقة حمص إلى قصف جوي من الأجواء اللبنانية وتحديدا من منطقة كسروان اللبنانية.

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#سورية
#اعتداء إسرائيلي
#القنيطرة
#لبنان
#قصف

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