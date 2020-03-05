  2. فلسطينيات
  3. أخبار

حريق غزة: مصرع 9 وإصابة العشرات والعدد مُرشّح للزيادة

تاريخ النشر: 05/03/2020 - 16:58

حريق غزة: مصرع 9 وإصابة العشرات والعدد مُرشّح للزيادة
أثناء محاولة انتشال عالقين إثر الانفجار (أ ب أ)
عرب ٤٨

لقي 9 مواطنين فلسطينيين مصارعهم، وأُصيب أكثر من 58 آخرين، مساء اليوم الخميس، جراء حريق كبير اندلع في مخبز وسط قطاع غزة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت الوزارة إن طواقم الإسعاف والطوارئ ما تزال تقوم بتمشيط المكان، في إشارة إلى احتمال ازدياد الضحايا.

(أ ب أ)

بدوره، قال الناطق باسم الدفاع المدني، رائد الدهشان: "طواقمنا أخمدت الحريق الذي شبّ في مخيم النصيرات بشكل كامل ولا زالت تبحث عن مفقودين".

وأوضحت الوزارة، في تصريح أنه من بين الذين لقيوا مصارعهم بالحريق؛ 4 أطفال و3 نساء، ورجلين.

من جانبها، قالت وزارة الداخلية إن "قوات كبيرة من الدفاع المدني والشرطة، سيطرت على الحريق، الذي أدى إلى أضرار كبيرة". ولم توضح الوزارة أسباب اندلاع الحريق.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الإحصائيات الأولية للحريق تُشير إلى الحرق الكامل لــ3 منازل و22 مركبة، و4 معامل طوب، ومخبز، ومطعمين، ومنجرة، و50 بسطة، ومؤسسة تأهيل معاقين.

(أ ب أ)

وهز انفجار ضخم وسط مخيم النصيرات للاجئين، وسط قطاع غزة، وتبين أنه ناجم عن حريق في أحد صهاريج الوقود في أحد المخابز في سوق المخيم، فيما وصلت سيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى المكان وسيطرت على الحريق الذي امتد إلى مخزن أخشاب ومحال تجارية وسيارات.

وعلم موقع "عرب 48" من مصدر غزّي، أن الوفيات ليست فقط للعاملين بالمخبز، بل إن هناك مواطنين ونساء كانوا مارين قرب المكان، وفي محلات مجاورة، لقيوا مصارعهم إثر الانفجار.

(أ ب أ)

ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام" عن مراسله القول، إن الحريق أتى على مخبز البنا، ومخزن الرزي للأخشاب، ومطعم أبو السهل عقل، ومحل عويضة للصرافة، ومطعم حمادة، ومحل الديراوي للخضروات.

كما أتى الحريق على محل فادي للملابس، أوكزيون الوسطى للتنزيلات، مركز الصم بجانب العيادة، وأكثر من 10 محلات متفرقة، واكثر من 8 سيارات على الطريق، وعدد من البسطات.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#غزة
#انفجار
#مخبز
#مصرع أشخاص
#مخيم النصيرات

حريق غزة: مصرع 9 وإصابة العشرات والعدد مُرشّح للزيادة

حريق غزة: مصرع 9 وإصابة العشرات والعدد مُرشّح للزيادة

حريق غزة: مصرع 9 وإصابة العشرات والعدد مُرشّح للزيادة

حريق غزة: مصرع 9 وإصابة العشرات والعدد مُرشّح للزيادة

حريق غزة: مصرع 9 وإصابة العشرات والعدد مُرشّح للزيادة

حوارات

د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله
د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله

2020-02-29

د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية
د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية

2020-02-22

د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي
د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي

2020-02-15

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

وزارة الصحة الفلسطينية: إصابة 7 أشخاص في بيت لحم بفيروس كورونا
وزارة الصحة الفلسطينية: إصابة 7 أشخاص في بيت لحم بفيروس كورونا

2020-03-05

منظمة الصحة العالمية تدشن وحدة طبية للكسور المُعقدّة في غزة
منظمة الصحة العالمية تدشن وحدة طبية للكسور المُعقدّة في غزة

2020-03-05

انتشار كورونا: تفعيل خطة الطوارئ في محافظتي بيت لحم وأريحا والأغوار
انتشار كورونا: تفعيل خطة الطوارئ في محافظتي بيت لحم وأريحا والأغوار

2020-03-05

الأكثر قراءة

بعد فرز 99.9% من الأصوات: كتلة اليمين 58 مقعدا والمشتركة 15

بعد فرز 99.9% من الأصوات: كتلة اليمين 58 مقعدا والمشتركة 15

2020-03-04
تفاصيل خاصّة بـ

تفاصيل خاصّة بـ"عرب 48": جريمة اغتصاب جماعي لسائحة بولندية بمحافظة بيت لحم

2020-03-04
سيناريوهات ما بعد الانتخابات: الإطاحة بنتنياهو وانشقاق غانتس

سيناريوهات ما بعد الانتخابات: الإطاحة بنتنياهو وانشقاق غانتس

2020-03-04
نتنياهو: القائمة المشتركة خارج المعادلة

نتنياهو: القائمة المشتركة خارج المعادلة

2020-03-04
1177 طالبا بالحجر:

1177 طالبا بالحجر: "لا يمكن منع انتشار واسع لكورونا بإسرائيل"

2020-03-04