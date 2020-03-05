حريق غزة: مصرع 9 وإصابة العشرات والعدد مُرشّح للزيادة

لقي 9 مواطنين فلسطينيين مصارعهم، وأُصيب أكثر من 58 آخرين، مساء اليوم الخميس، جراء حريق كبير اندلع في مخبز وسط قطاع غزة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت الوزارة إن طواقم الإسعاف والطوارئ ما تزال تقوم بتمشيط المكان، في إشارة إلى احتمال ازدياد الضحايا.

(أ ب أ)

بدوره، قال الناطق باسم الدفاع المدني، رائد الدهشان: "طواقمنا أخمدت الحريق الذي شبّ في مخيم النصيرات بشكل كامل ولا زالت تبحث عن مفقودين".

وأوضحت الوزارة، في تصريح أنه من بين الذين لقيوا مصارعهم بالحريق؛ 4 أطفال و3 نساء، ورجلين.

من جانبها، قالت وزارة الداخلية إن "قوات كبيرة من الدفاع المدني والشرطة، سيطرت على الحريق، الذي أدى إلى أضرار كبيرة". ولم توضح الوزارة أسباب اندلاع الحريق.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الإحصائيات الأولية للحريق تُشير إلى الحرق الكامل لــ3 منازل و22 مركبة، و4 معامل طوب، ومخبز، ومطعمين، ومنجرة، و50 بسطة، ومؤسسة تأهيل معاقين.

(أ ب أ)

وهز انفجار ضخم وسط مخيم النصيرات للاجئين، وسط قطاع غزة، وتبين أنه ناجم عن حريق في أحد صهاريج الوقود في أحد المخابز في سوق المخيم، فيما وصلت سيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى المكان وسيطرت على الحريق الذي امتد إلى مخزن أخشاب ومحال تجارية وسيارات.

حريق ضخم اندلع في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ناجم عن انفجار عدة اسطوانات غاز تابعة لأحد المخابز pic.twitter.com/78aKDk1ALx — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 5, 2020

وعلم موقع "عرب 48" من مصدر غزّي، أن الوفيات ليست فقط للعاملين بالمخبز، بل إن هناك مواطنين ونساء كانوا مارين قرب المكان، وفي محلات مجاورة، لقيوا مصارعهم إثر الانفجار.

(أ ب أ)

ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام" عن مراسله القول، إن الحريق أتى على مخبز البنا، ومخزن الرزي للأخشاب، ومطعم أبو السهل عقل، ومحل عويضة للصرافة، ومطعم حمادة، ومحل الديراوي للخضروات.

كما أتى الحريق على محل فادي للملابس، أوكزيون الوسطى للتنزيلات، مركز الصم بجانب العيادة، وأكثر من 10 محلات متفرقة، واكثر من 8 سيارات على الطريق، وعدد من البسطات.