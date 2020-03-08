إردان يمنع زيارات الأسرى بحجة تفشي كورونا

أصدر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد إردان، مساء اليوم الأحد، تعليمات لمصلحة سجون الاحتلال بمنع الزيارات العائلية للأسرى الفلسطينيين، بحجة منع تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونص قرار إردان على "عدم السماح للزائرين من مناطق السلطة الفلسطينية بدخول السجون"، في أعقاب تسجيل 19 إصابة في الضفة الغربية المحتلة.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الأمن الداخلي أن "وقف الزيارات إلى السجون أمر حتمي ولازم نظرا للواقع. وصول كورونا إلى السجون يمكن أن يؤدي إلى إصابة جماعية للسجناء وحراس السجن ويجب أن نبذل قصارى جهدنا لمنع حدوث مثل هذا السيناريو".