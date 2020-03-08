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كورونا: فرض الحجر على العائدين من مصر وإغلاق معبر طابا

تاريخ النشر: 08/03/2020 - 17:42

كورونا: فرض الحجر على العائدين من مصر وإغلاق معبر طابا
معبر طابا البري (أرشيفية - أ ب)
عرب ٤٨

تتجه السلطات الإسرائيلية إلى إغلاق الحدود البرية مع مصر، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد، فيما أعلنت وزارة الصحة فرض الحجر الصحي المنزلي على جميع العائدين من مصر.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، أن شركات سياحة إسرائيلية تلقت، إخطارا من السلطات يفيد بأن الحدود البرية مع مصر ستكون مغلقة اعتبارا من الساعة 17:00 من مساء الأحد، دون مزيد من التفاصيل.

فيما لفت الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت (واينت) إلى أن وزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي، سيوقع في وقت لاحق اليوم على قرار إغلاق الحدود. ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية حول ما أوردته القناة الإسرائيلية.

وأضاف المصدر أن القرار الوزاري سيشمل فرض الحجر الصحي المنزلي على جميع المواطنين العائدين من مصر لمدة 14 يومًا من تاريخ عودتهم، ومنع دخول الأجانب. وأشار الموقع إلى أن العاملين في المعبر الحدودي في طابا شرعوا بالترتيبات الأخيرة تمهيدا لتنفيذ قرارات الوزارة.

هذا ومن المقرر أن يعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد، مؤتمرًا صحافيًا بمشاركة وزير الصحة والهيئة الإدارية في الوزارة ومتخصصين، لعرض آخر مستجدات تفشي فيروس كورونا، بالإضافة إلى إصدار تعليمات جديدة حول الإجراءات الحكومية لمواجهة الفيروس.

ووصل عدد مصابي الفيروس في إسرائيل إلى 25 مصابا، يخضعون للحجر الصحي بمستشفى "شيبا" قرب تل أبيب.

والسبت، أعلنت وزارة الصحة المصرية، تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا، على متن مركب سياحي جنوبي البلاد، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 37.

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#كورونا
#معبر طابا

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