  2. فلسطينيات
  3. أخبار

بسبب كورونا: إغلاق "معبر الكرامة" أمام حركة المغادرين

تاريخ النشر: 09/03/2020 - 21:38

بسبب كورونا: إغلاق "معبر الكرامة" أمام حركة المغادرين
(أرشيفية - رويترز)
عرب ٤٨

أعلنت إدارة المعابر والحدود الفلسطينية، مساء الإثنين، عن إغلاق معبر الكرامة "أمام حركة المغادرين من كافة محافظات فلسطين، اعتبارًا من هذه اللحظة وحتى إشعارًا آخر". وأوضحت أن القرار يستثني حركة القادمين إلى فلسطين.

في المقابل، ذكر تقرير صحافي أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تدرس إغلاق معبر "جسر الملك حسين" (أللنبي) - التسمية الإسرائيلية للمعبر الحدودي الذي يربط الضفة الغربية المحتلة في الأردن، بحسب هيئة البث الإسرائيلية (كان).

وعلى صلة، تم تمديد إغلاق المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في محافظة بيت لحم، بناء على حالة الطوارئ الصحية التي تم الغعلان عنها مسبقًا، في ظل ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

كما أكدت المحافظة قراراتها السابقة بإغلاق المساجد والأديرة والكنائس والمقاهي والنوادي والمتنزهات، وكل أماكن التجمعات العامة، بما فيها الصالات والقاعات.

كما تم الإعلان عن حجر المصاب بفيروس كورونا في مدينة طولكرم، بعد الإعلان رسميا عن حالته، وهو من ضاحية ارتاح جنوب طولكرم. وأكد محافظ طولكرم أنه تم تجهيز مقر مستشفى الهلال الأحمر في طولكرم، حيث تم نقل المريض إليه للعلاج وهو في الثلاثينات من العمر.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#معبر الكرامة
#جسر الملك حسين
#أللنبي

حوارات

د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية
د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية

2020-03-07

د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله
د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله

2020-02-29

د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية
د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية

2020-02-22

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

جامعات فلسطينية تُجابه كورونا بنظام التعليم عن بُعد
جامعات فلسطينية تُجابه كورونا بنظام التعليم عن بُعد

2020-03-09

كورونا: 24 إصابة في بيت لحم وتسجيل أول حالة في طولكرم
كورونا: 24 إصابة في بيت لحم وتسجيل أول حالة في طولكرم

2020-03-09

حريق النصيرات: وفاة شاب يرفع عدد الوفيات إلى 13
حريق النصيرات: وفاة شاب يرفع عدد الوفيات إلى 13

2020-03-09

الأكثر قراءة

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا لـ39

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا لـ39

2020-03-08
القائمة المشتركة: لا قرار بالتوصية على غانتس حاليا

القائمة المشتركة: لا قرار بالتوصية على غانتس حاليا

2020-03-08
الأزمة السياسية تتعمق: نتنياهو يتوقع انتخابات رابعة

الأزمة السياسية تتعمق: نتنياهو يتوقع انتخابات رابعة

2020-03-08
الأرض المحروقة... والبالونات المتفجرة

الأرض المحروقة... والبالونات المتفجرة

2020-03-08
أغلبية الإسرائيليين ترفض حكومة أقلية بدعم

أغلبية الإسرائيليين ترفض حكومة أقلية بدعم "المشتركة"

2020-03-08