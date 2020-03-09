بسبب كورونا: إغلاق "معبر الكرامة" أمام حركة المغادرين

أعلنت إدارة المعابر والحدود الفلسطينية، مساء الإثنين، عن إغلاق معبر الكرامة "أمام حركة المغادرين من كافة محافظات فلسطين، اعتبارًا من هذه اللحظة وحتى إشعارًا آخر". وأوضحت أن القرار يستثني حركة القادمين إلى فلسطين.

في المقابل، ذكر تقرير صحافي أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تدرس إغلاق معبر "جسر الملك حسين" (أللنبي) - التسمية الإسرائيلية للمعبر الحدودي الذي يربط الضفة الغربية المحتلة في الأردن، بحسب هيئة البث الإسرائيلية (كان).

وعلى صلة، تم تمديد إغلاق المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في محافظة بيت لحم، بناء على حالة الطوارئ الصحية التي تم الغعلان عنها مسبقًا، في ظل ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

كما أكدت المحافظة قراراتها السابقة بإغلاق المساجد والأديرة والكنائس والمقاهي والنوادي والمتنزهات، وكل أماكن التجمعات العامة، بما فيها الصالات والقاعات.

كما تم الإعلان عن حجر المصاب بفيروس كورونا في مدينة طولكرم، بعد الإعلان رسميا عن حالته، وهو من ضاحية ارتاح جنوب طولكرم. وأكد محافظ طولكرم أنه تم تجهيز مقر مستشفى الهلال الأحمر في طولكرم، حيث تم نقل المريض إليه للعلاج وهو في الثلاثينات من العمر.