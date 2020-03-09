إيطاليا تصعد من إجراءات الوقاية في كل البلاد حتى مطلع نيسان

عرب ٤٨ / أ ف ب

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، عن تشديد إجراءات العزل والوقاية عقب تفشي فيروس كورونا في البلاد، ما أدى لارتفاع عدد الوفيات إلى 463.

ودعا رئيس الوزراء، مواطنيه إلى "تجنّب التنقلات" بين مناطق البلاد وفرض حظرًا على التجمّع، وذلك في محاولة لمكافحة التفشّي السريع لفيروس كورونا.

وقال كونتي إنّ هذه التدابير الجذرية، التي لم تتّضح في الحال الطريقة التي ستعتمد لتطبيقها، سيتم تفصيلها في مرسوم سيدخل حيّز التنفيذ الثلاثاء في عموم أنحاء إيطاليا، ثاني دولة في العالم بعد الصين من حيث عدد الوفيات بالفيروس.

وأعلن كونتي عن تعليق دوري كرة القدم الإيطالي، ويأتي هذا القرار من ضمن سلسلة إجراءات أخرى في محاولة لمكافحة انتشار الفيروس.

(أ ب)

وقال كونتي في مؤتمر صحافي "لا توجد أسباب لاستمرار المباريات والأحداث الرياضية وأنا أعني دوري كرة القدم أنا آسف لكن يتعين على جميع أنصار اللعبة أن يأخذوا علمًا بذلك".

ولم يتطرق إلى مصير المباريات التي ستخوضها الأندية الإيطالية في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في الأسابيع المقبلة، ولا إلى الرياضات الأخرى.