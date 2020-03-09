الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 42

فرض رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الإثنين، الحجر الصحي المنزلي على جميع العائدين من الخارج في إطار إجراءات جديدة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين في البلاد إلى 42 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 25 حالة إصابة في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت الوزارة في بيانها أن المصاب رقم 40 هو رجل يبلغ من العمل 38 عاما، وكان قد عاد من النمسا على متن الرحلة رقم LY344 المتجهة من زيورخ إلى تل أبيب والتابعة لشركة "إل عال" الإسرائيلية، في الثاني من آذار/ مارس الجاري.

وأوضحت أن المصاب رقم 41 هو رجل يبلغ من العمل 52 عاما، وكان قد عاد من رحلة النمسا على متن الرحلة رقم LX256 المتجهة من زيورخ إلى تل أبيب والتابعة لشركة "سويسرا للطيران"، في الثاني من آذار/ مارس الجاري.

ولفتت إلى أن المصاب رقم 42 رجل يبلغ من العمر 41 عاما، وتم تشخيص إصابته بالفيروس خلال تواجده في الحجر الصحي المنزلي إثر عودته من إسبانيا على متن الرحلة رقم LY398 المتجهة من مدريد إلى تل أبيب والتابعة لشركة "إل عال" الإسرائيلية، في الثاني من آذار/ مارس الجاري.

وطالبت الوزارة جميع الأشخاص الذين تواجدوا على متن الرحلات الجوية المذكورة أعلاه، الدخول للحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يومًا وفقًا لتعليمات وزارة الصحة.

هذا ولفت موقع "واللا" الإجباري الإسرائيلي، إلى الاشتباه بإصابة طبيبة تعمل في مستشفى "شيبا" في "تل هشومير"، حيث أقامت السلطات الإسرائيلي منطقة للحجر الصحي للمصابين بكوفيد 19، بالفيروس.

وذكر الموقع نقلا عن تقارير من المستشفى أن الاشتباه بإصابة الطبيبة تصاعد في أعقاب تشخيص إصابة شريكها بالفيروس، وأضاف أن أفراد عائلتها دخلوا إلى الحجر الصحي للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

وفي بيان مقتضب، ذكر المستشفى أنه يعمل على تحديد المرضى الذين دخلوا إلى المستشفى وكانوا على اتصال مع الطبيبة، من أجل الاستعداد لاحتمال أن تكون نتيجة الفحوصات إيجابية، في إشارة إلى إصابتها بالفيروس.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت في وقت سابق، اليوم، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 25.

وقال المتحدث باسم الحكومة، إبراهيم ملحم إن "وزارة الصحة أفادت بارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا إلى 25 إصابة، بعد تسجيل 4 إصابات في بيت لحم، وإصابة واحدة في طولكرم". وأشار إلى أن المصاب في طولكرم، انتقل إليه الفيروس إثر عمله داخل داخل مناطق الـ48.

والخميس الماضي، أعلنت الحكومة الفلسطينية تسجيل أولى الإصابات بالفيروس في بيت لحم، بعد اختلاط فلسطينيين بوفد يوناني زار فندق "أنجل"، وتبين إصابة بعض أفراده بالفيروس، بعد عودتهم إلى بلدهم.