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الاحتلال يشدد الطوق الأمني على غزة والضفة بحجة كورونا

تاريخ النشر: 11/03/2020 - 22:04

الاحتلال يشدد الطوق الأمني على غزة والضفة بحجة كورونا
الضفة المحتلة (أ ب أ)
عرب ٤٨

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تشديد الطوق الأمني والقيود التي فرضتها على الضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر، بحجة منع تفشي فيروس كورونا المستجد، علما بأن السلطات الإسرائيلية سجلت ثلاثة أضعاف الإصابات التي سجلتها الحكومة الفلسطينية.

وعرض وزير الأمن الإسرائيلي، نفتالي بينيت، في بيان صدر عنه مساء اليوم الأربعاء، "الإجراءات التي قرّر اتخاذها في أعقاب مشاورة أمنية وطبقا لتوصيات الأجهزة الأمنية"

وفي ما يتعلق بقطاع غزة المحاصر، تقرر تمديد الإغلاق المفروض في هذه المرحلة حتى مساء يوم السبت الـ14 من شهر آذار/ مارس الجاري.

وفي الضفة الغربية المحتلة، قرر الاحتلال السماح "للعمال والتجار فقط حتى سن الخمسين بالدخول. وفي نفس الوقت يستمر الإغلاق على منطقة مدينة بيت لحم".

وزعم بينيت في بيان أن "هذه الإجراءات تهدف إلى منع مواصلة انتشار فيروس كورونا، مع تقليل الأضرار التي تلحق بالاقتصاد قدر الإمكان".

ولفت إلى أن ما يسمى بـ"وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق (المحتلة)" تعمل بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية على تنفيذ هذه القرارات.

والثلاثاء أعلنت الحكومة الفلسطينية، تسجيل 5 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 30.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت إسرائيل تسجيل إصابات جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي المصابين إلى 97، وسط تأكيد السلطات بأن العدد مرشح للازدياد.

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#سلطات الاحتلال الإسرائيلي
#الضفة الغربية
#قطاع غزة

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