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مصر: إصابة 13 شخصا إثر اصطدام قطارين

تاريخ النشر: 12/03/2020 - 19:39

مصر: إصابة 13 شخصا إثر اصطدام قطارين
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨

أصيب 13 شخصا، بجروح اليوم الخميس، إثر اصطدام قطارين من الخلف في القاهرة، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وحدث الاصطدام بين محطتي إمبابة، ورمسيس وسط العاصمة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحّة المصرية.

وقال المتحدّث باسم الوزارة، خالد مجاهد في بيان إنّ "17 سيارة إسعاف انتقلت إلى موقع الحادث ونقلت 13 مصاباً" إلى المستشفيات.

وأعلنت هيئة سكك حديد مصر بعد وقوع الحادث بقليل "إيقاف كافة الرحلات على كافة خطوط السكك الحديدية نظرا لسوء الأحوال الجوية وحفاظا على أرواح الركاب".

وأوضحت الهيئة أنّ "التصادم وقع بين قطاري ركاب قادمين من الصعيد إذ اصطدم أحدهما بالآخر من الخلف" من دون أن تذكر الأسباب.

وتتعرّض مصر منذ مساء الأربعاء إلى موجة من التقلبات الجوية غير المعتادة في هذا الوقت من العام إذ تشهد أمطارا شديدة الغزارة في معظم المحافظات.

وكانت الحكومة المصرية قرّرت الأربعاء تعطيل العمل والدراسة في جميع أنحاء البلاد بسبب توقعات بسوء الأحوال الجوية.

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#مصر
#اصطدام قطارين

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