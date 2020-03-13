النقب: مصرع شخص وإصابة آخرين في حادث طرق

لقي شخص مصرعه وأصيب آخرون بجروح متفاوتة في حادث طرق وقع بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، صباح اليوم الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داوود الحمراء" أن المركز في النقب تلقى بلاغا حوالي الساعة 08:07 حول حادث طرق بين سيارتين خصوصيتين على شارع رقم 25 قرب مفترق "عوليم" المؤدي إلى بئر السبع.

وتوجه الطاقم الطبي إلى مكان الحادث وقدم الإسعافات الأولية لأربعة أشخاص، واضطر لإعلان وفاة مصاب يبلغ من العمر 60 عاما، والذي كان عالقا داخل إحدى السيارات، بالإضافة إلى مصاب آخر بجراح خطيرة، ومصابين آخرين بجراح تراوحت بين متوسطة وطفيفة.

إلى ذلك، فتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

54 شخصا بينهم 17 عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام الجاري

وبهذا فقد بلغ عدد ضحايا حوادث الطرق في البلاد 54 شخصا بينهم 17 مواطنا عربيا منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية اليوم.

يذكر أن 349 شخصا في البلاد لقوا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2019، مقارنة بـ316 ضحية في العام 2018، أي ارتفع عدد الضحايا بـ33 ضحية.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2019 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 111 ضحية مقابل 93 ضحية في العام 2018، ما يشير إلى ارتفاع جدي ومقلق في عدد ضحايا حوادث الطرق على المستوى القُطري وفي المجتمع العربي بشكل خاص، حسبما يستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد.