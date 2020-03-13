تأجيل امتحان البسيخومتري بسبب انتشار فيروس "كورونا"

أعلنت لجنة رؤساء الجامعات والمركز للامتحانات والتقييم في البلاد صباح اليوم، الجمعة، تأجيل مواعيد امتحان البسيخومتري المقرر إجراؤه في نيسان/ أبريل القادم.

وأضاف البيان المقتضب الذي نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن القرار جاء اتباعًا للإرشادات الجديدة، التي أعلنت أمس، بشأن إغلاق نظام التعليم بسبب انتشار فيروس كورونا، المعروف علميًا "كوفيد 19"، وأكد البيان أن الجهات المسؤولة عن إجراء امتحانات التقييم العامة في البلاد تبحث سُبل حل هذه المشكلة.

وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء أمس الخميس، تعليق الدوام في جميع مدارس وجامعات البلاد، داعيًا إلى تشكيل حكومة طوارئ قوميّة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وذكر أن تعليق الدوام لا يشمل "الحضانات ورياض الأطفال والتعليم الخاص"، لافتا إلى أنه "بالنسبة للصفوف 1-3 سيتم منحها حلولا ومخيّمات خاصة".

وقال نتنياهو إن "الأزمة الحالية غير مسبوقة عالميًا، وغير مسبوقة إسرائيليًا منذ تأسيس الدولة". وأوضح نتنياهو أنه من المتوقع أن ينتشر الفيروس في جميع دول العالم، وأشار إلى أنه "لا يوجد مكان واحد على وجه الأرض مُحصنٌ ضده". وشبه نتنياهو الوباء الجديد بالإنفلونزا الإسبانية التي حصدت عشرات الملايين بعد الحرب العالمية الأولى.